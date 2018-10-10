中招？孟宏偉案 法國學者：大家忘了中國真面目...

法國學者倪雅玲認為，中國營造出的形象讓大家忘記中國真面目，國際組織繼而「中招」。（資料圖 美聯社）

2018-10-10 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織（ICPO）主席、中國公安部副部長孟宏偉，5日回中國後遭到調查逮捕，中國表示孟宏偉可能涉貪，引發國際社會關注。對此，法國學者倪雅玲認為，中國營造出的形象讓大家忘記中國真面目，國際組織繼而「中招」。

據法國媒體《L’Express》報導，戰略研究基金會（FRS）研究員倪雅玲（Valerie Niquet）認為，中國面臨經濟成長趨緩、與美國交惡、區域充滿不確定性等難題，讓共產黨內出現質疑聲浪，「除掉像孟宏偉這麼重要的一個人物，會是一種在黨內把權威抓回手中的辦法」。

倪雅玲也舉例，如前中共重慶市委員會書記薄熙來因涉貪落馬、演員范冰冰因涉逃稅而失蹤數個月，接著孟宏偉失蹤。倪雅玲認為，當局害怕失去控制權，為了專制掌權而逮捕許多人，如人權律師。「掌權者不太考慮形象，似乎想怎麼做就怎麼做，某種程度上也不受責罰」。

倪雅玲認為，國際間對此案反應不大，大家雖然驚訝，卻覺得要「用另一套標準來看待中國」，因為中國挾龐大的經濟力量，一直擺出自己是一個「機會」（opportunity）的姿態。另外，大家有點忘記中國政權的「真面目」，敢仗義直言的電影人與知識份子聲音變少。

對於孟宏偉被逮捕，倪雅玲直言，有些組織本來想把中國當成一般國家，結果發現並非如此。中國為證明自己能夠融入全球體系，也能遵守國際規範，融入國際刑警組織、世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）等大型國際機構，但只要發生問題，本性就會顯露出來，「國際刑警組織就是中了招」、「中國的形象成功地讓大家忘了這個政治體系的本質」。