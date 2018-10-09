山寨強國肆無忌憚 韓媒：34個綜藝節目遭中國剽竊

南韓出道淘汰節目《Produce 101》遭中國愛奇藝抄襲成《偶像練習生》，相似度創下世界紀錄。（影藝中心翻攝自Produce101）

2018-10-09 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國山寨風氣盛，連南韓都受不了，有韓議員指出，中國綜藝節目抄襲韓綜日益嚴重，這4年來竟有34個韓綜遭中國電視單位剽竊，包括《PRODUCE 101》、《我家的熊孩子》等今年推出的人氣韓綜都難逃毒手。

韓國《中央日報》7日報導，韓共同民主黨議員金聖洙發表「中國電視台疑似剽竊韓國節目版權現狀」分析，報告劈頭就指向中國，稱中國抄襲現象日益嚴重，從2014年至2018年，多達34個韓國綜藝節目被中國剽竊；韓《叢林的法則》成了中國安徽衛視《我們的法則》，《我家的熊孩子》則被湖南衛視改為《我家那小子》。

其中愛奇藝更創下了山寨界的新紀錄，今年4月的坎城國際電視節，國際節目模式保護協會（FRAPA）發布數據顯示，愛奇藝的《偶像練習生》與韓綜《produce 101》相似度高達88分（滿分100分），刷新了侵權相似度世界紀錄，成為「史上抄襲之最」，令相關人士感到相當錯愕。

議員批評稱韓政府，面對中國肆無忌憚的抄襲，韓國國內節目製作單位難以反映，政府沒有任何對應措施來保護他們，他認為韓綜由放送通信委員會監管，但著作權保護問題卻由文化體育觀光部負責，業務過於分散，認為應研議整合，來保護國內的著作權。

韓放送通信委員會於5月初就開始通過律師事務所，針對電視節目遭抄襲的案例進行分析，計畫於今年底完成「韓流電視內容的國際版權糾紛事例」的研究，因中國抄襲情況嚴重且多，委員會將會針對中國案件進行專案討論。