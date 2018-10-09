中國金融崩潰前將攻打台灣？ 郭文貴：台灣要準備好

郭文貴今日表示，美國對台灣的所有看法和戰略定位，已經「徹底改變」，呼籲台灣政府一定要準備好。（路透資料照）

2018-10-09 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國正副總統川普（Donald Trump）、彭斯（Mike Pence）近兩週在聯合國大會、哈德遜研究所的對中政策演說，讓不少專家認為，中美之間可能從貿易戰，轉變為「全面性」的對抗，美國著名史學家科特金（Stephen Kotkin）近日也警告，美中恐在台海發生衝突。聲稱提供美國政府不少中共情報的中國流亡富商郭文貴今日也表示，美國政府高層關心中共是否會在金融崩潰前出兵打台灣，呼籲台灣政府要準備好。

中國流亡富商郭文貴今日稍早發布短片表示，他剛剛和美國「非常重要的人士」開完會，郭文貴指出，目前美國政府高層最關心的，就是中共在發生金融危機，崩潰之前，會不會出兵打台灣？倘若打台灣，「美國會不會出兵保護台灣？」郭文貴宣稱，美國對台灣的所有看法和戰略定位，已經「徹底改變」。

郭文貴說：「今天幾個最關鍵的人士，給了我完全不同的信息，但是台灣一定要準備好，這是決定台灣命運的時候！」郭文貴強調，他觀察到美國、西方世界對待台灣、香港的問題，已經「完全改變了過去的一切看法」，強調「一切都是剛剛開始」。

郭文貴日前曾透過多次直播表示，中國經濟如今已面臨巨大問題，濫印鈔票、操縱匯率、限制匯兌、私有企業國有化，加上中國銀行實際壞帳率高達45%，所有人正在把錢轉出中國，「債務留國內，真金洗國外」，而西方世界已經覺醒，要全面與中共對抗，中國將因經濟危機爆發內部革命，中國共產黨2年內必定垮台。