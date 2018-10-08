以為非洲留學生是酋長 中國女大生啪啪啪後才知被騙了...

中國女大生被學校騙去做非洲留學生的學伴，而且誤以為對方能繼承酋長，因此在啪啪啪後失去處女之身。示意圖。（路透）

2018-10-08 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來強化與非洲的連結，領導人習近平日前更出訪塞內加爾、盧安達、南非等國，但現在卻傳出中國女大生被學校騙去做非洲留學生的學伴，而且誤以為對方能繼承酋長之位，因此在啪啪啪後失去處女之身，最後才驚覺自己受騙。

中國微博上流傳著一篇女大生撰寫的控訴文，她透露自己是在杭州下沙念書，要畢業前突然被校方通知學分不足，但還有補救方法，那就是去當留學生的學伴便能補足學分，期間只要用微信和對方聊聊天即可。

女大生同意後，隔天便有個名叫「大山」的人加她微信，她點開一看驚見對方是黑人，連忙要求換成白人，但被訓斥這是種族歧視，而且「大山」是從美國來的待人很好，女學生便被說服了。

女大生與「大山」聊了幾天後，對方約她出來看電影，不僅趁機偷親她還帶她去看電影。女學生心想自己也守身20多年了，不如趁畢業前談個異國戀，因此就乖乖地被帶走，但在啪啪啪時女大生痛得像被東西扎到，一翻開棉被才看到對方下面小如「螺絲釘」。

「大山」為了說服女學生，坦言甘比亞的人都這樣，女大生此時才赫然驚覺他並不是美國人，正想把他推開時，「大山」解釋他的家族在甘比亞頗有份量，不僅父親當上高官、祖父是酋長，而且還擁有金礦，等到他25歲時就可以繼承酋長之位和礦產。

「大山」還承諾自己將來會娶女大生，就在懷抱酋長夫人的夢想下，女學生終於被「螺絲釘」戳到破處。然而，女大生之後想再聯繫「大山」，對方卻猶如人間蒸發，詢問校方才知道「大山」已經找了另一個學伴。女學生最後感嘆，只能當自己遇上渣男，這件事也提醒自己以後千萬別瞎了眼看錯人。