抗中一帶一路 日本支援非洲基建 強調兼顧各國財政

2018-10-07 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕由日本政府主辦的非洲開發會議（TICAD）部長會議今（7）日在東京閉幕，日本外相河野太郎表示，日本將支援非洲基礎建設，強調此舉會兼顧對方國家的財政狀況。此舉有抗衡中國一帶一路計畫之意。

《共同社》報導，河野太郎在TICAD閉幕會後的記者會上表示，將通過由日本主導的「高質量基礎設施」建設支援非洲的經濟發展，日本在開發過程中將為當地創造就業機會和培養人才做出貢獻，「將切實推進符合國際標準的基礎建設」。

河野強調這項計畫會兼顧非洲各國家的財政狀況，明顯考慮到了中國力圖通過巨額援助打入非洲的作法。中國提出的「一帶一路」計畫，正在非洲加速推動基礎設施建設，但國際上有批評聲指出，中國的做法可能導致這些國家背上難以償還的巨債。

報導指出，日本和中國政府也正在探討在非洲等第3國的基建項目上進行合作，河野太郎對此表示，「如果有符合標準的項目，可能會進行合作」。

另外，在2016年舉行的TICAD上，日本承諾在3年時間內向非洲進行300億美元（約新台幣9200萬元）的投資，但截至今年9月，實際投資金額僅160億美元（約新台幣5000萬元）。河野太郎解釋，這因為有些國家從還款能力來看無法接受日圓貸款，「會議上各方已就提高債務透明度的重要性達成共識」。