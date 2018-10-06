「配偶」為「一男一女」是否入憲？ 羅馬尼亞今公投

2018-10-06 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞今明兩天舉行公投，欲重新定義憲法中對於婚姻與家庭的定義，將憲法文中的「配偶」，明確定義為「一男一女」。

綜合外電報導，羅馬尼亞憲法原本規定「家庭是由1對在自由意志下結婚的配偶組成，他們享有完全的平等，以及對子女的教育、撫養義務」，民間團體「家庭聯盟」（Coalition for the Family）發起公投，希望能將憲法內文中的「配偶」定義為「一男一女」，公投於今明兩天舉行。

超過40位歐洲議會議員聯合寫信給羅馬尼亞總理，表示他們對於這次的公投感到相當沮喪，「這項公投很可能會傷害到單親家庭、未婚家庭、隔代教養家庭、同性伴侶家庭當中的孩童」。而「家庭聯盟」主席喬治烏（Mihai Gheorghiu）則說，「在LGBT族群的權利與需求上，並不會有任何改變」，他自己也相當尊重小眾的權益，只是一男一女的家庭需要更多保障。

羅馬尼亞公投規定，投票率要超過30%，或有效贊成票超過500萬票，公投才算是通過，但這次「釐清定義」公投早在連署階段，就有超過300萬人連署，而人口總共不到1900萬人的羅馬尼亞，有大約85%的民眾信仰反對同性婚姻的東正教，外界認為這次公投通過的可能性很高。