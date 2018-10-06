澳議員批「債務陷阱外交」陰險 中國使館：可笑

2018-10-06 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐中國大使館日前在官方微博發文，暗批中國在玩「債務陷阱式外交」，即是向小國提供大量貸款，恐形成一種長期不平等的外交關係，而澳洲前國際發展部長、現任執政黨參議員費拉凡提威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells），4日也在澳洲第一大報《澳洲人報》中投書，指出中國此舉和二戰期間的戰爭「一樣陰險」。

威爾斯在投書中指出，比起威脅主權，她認為債務陷阱外交的方式更加陰險，而她也擔心中資銀行向南太平洋島國的借款，會對澳洲人民造成損失。她表示，這些島國內部的穩定性會受到影響，如果這時又向澳洲等已發展國家尋求更多金援，「到頭來會變成是澳洲納稅人在替他們償還中國的貸款。」

據了解，威爾斯也曾在今年1月抨擊，中國對南太平洋島國的援助「華而不實」，中方以優渥條件向島國提供資金，在當地建造「蚊子館」和無處可走的公路，最後島國還得艱難地維護這些設施，「根本是累贅。」

據《新華社》報導，針對威爾斯的批評，中國駐澳使館發言人在5日反駁，表示此論調可笑且荒謬，充滿冷戰思維，並稱她喊出債務陷阱是在「老調重彈」，提到無論是東加王國還是斯里蘭卡，當局都已澄清他們未因向中國貸款而落入債務陷阱。

中方發言人指出，「中國對島國的援助是否有效，提供的是『餡餅』還是『陷阱』，島國人民最有發言權。」並表示中國長期以來都在尊重島國政府和人民的基礎上，提供島國「力所能及」、「不附帶政治條件」的援助，而他們不會讓任何企圖阻撓中國與島國關係發展的人得逞。