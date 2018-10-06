正港粉飾太平！中國趕2020前脫貧 最新進度「1面牆」

官方將各農村貧戶平房的1面牆粉刷如新，但貧窮情況並沒有改變。（圖擷取自臉書）

2018-10-06 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平宣示要在2020年前讓中國貧戶「脫貧」，地方政府也被要求積極介入輔導，近期內網路上瘋傳一系列「扶貧」照片，官方將各農村貧戶平房的1面牆粉刷如新，但實際情況並沒有改變，被網友笑稱「正港粉飾太平」。

臉書上近期內盛傳幾張照片，從中可見中國貧窮地區農村的平房，面向道路的1側全被官方漆成嶄新模樣，還在空地搭起柵欄種植花草，但屋舍其他地方如屋頂、內牆等從外面較不易發覺的地方，全都還是維持原樣，1名老屋主看似無助地坐在黃土地上。

《多維新聞網》對此查證，透過此系列「扶貧」照片中出現在牆上的電話號碼，可查出照片所在地為山東省日照市，而當地的莒縣、五蓮縣均被中國當局定義為「國家級貧困縣」，雖然高層推動「脫貧」計畫，但窮鄉僻壤貪汙問題嚴重，浮報預算、私吞公帑的事情令中國中央無可奈何。

許多網友知悉此事後，均感到相當不可思議，紛紛留言指出「真是奇觀了，可以整修成這樣」、「簡直是亂搞，跟人民的需求完全脫節」、「陰陽工程」、「地獄鬼國」、「外牆拉皮」、「共產黨專制常作這種毫無意義的事」、「啥都做假有意思嗎？」。