中國狂刪彭斯演講全文 網友不翻牆只能看刪減版

2018-10-05 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）4日在美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說，大力抨擊中國許多的負面行徑，在演講之後，眾多中國網友想一窺彭斯的演講全文，卻被中國官方禁止，如果不翻牆，中國人只能看到刪減版的譯文。

在美國總統彭斯4日晚間發表演說之後，「美國之音」（VOA）中文版很快地就做出了演講全文中譯版，由於「美國之音」在中國是遭到查禁的網站，中國網友只能翻牆到「美國之音」的網站，複製全文中譯版，轉貼到微博上。沒想到卻都馬上被中國網管刪除，後來網友不死心地將完整中譯版以PDF、WORD等類型的檔案上傳，部分檔案成功躲過網管的查緝，但還是有大部分的檔案無法被轉發、開啟。

微博上所有標記了「#彭斯演講」、「#彭斯10月4日演講」等等與彭斯昨日演說相關的標籤的貼文，也全都遭到刪除，僅有美國駐華大使館公布的演講刪減中譯版，與一些官媒反擊彭斯的報導沒有被禁。

但比對刪減版與全文版，就會發現刪減版中刪去了彭斯述及中國與美國的歷史關係、中國違反公平貿易的作為、高額的軍費、破壞人民自由的「社會信用分數」、「債務外交」與迫害穆斯林等等，將容易使中國民眾對政府抱有負面觀感的內容全數拿掉，剩下的內容，大部分都與中國對美國在貿易上的攻擊、中國對美國的影響有關。