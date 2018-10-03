「中國意圖影響美國選民」 美國土安全部長示警

2018-10-03 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美中貿易戰持續中，雙方角力也日趨白熱化，美國國土安全部長克絲珍．尼爾森（Kirstjen Nielsen）在10月2日表示，雖然目前沒有任何證據顯示，有外國勢力意圖攻擊美國在11月中期選舉的基礎建設；但中國意圖利用一系列的「影響力活動（Influence Campaign）」來影響美國選民，進而干涉美國選舉。

綜合外媒報導，尼爾森在由《華盛頓郵報》舉辦的「2018年網路安全峰會」上表示，外國勢力干預美國選舉的方式，一般分為兩種，一種是直接對美國的選舉基礎建設發動攻擊，另一種是通過外國發言人，或是外國國營媒體來施加影響力，例如俄羅斯的「今日俄羅斯（RT）」和「俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）」。

尼爾森指出，在中國的例子裡，他們更傾向使用一系列的手段意圖影響美國民眾，讓美國選民更偏向中國，而俄羅斯則是試圖在美國社會挑起對立，以便他們在混亂中得利；中國的手法有點不同，他們可能通過一系列的手段，專注在長期影響。

先前美國聯邦調查局長克里斯托弗．瑞伊（Christopher Wray），10月1日在一個場合演講指出，「中國一直不擇手段的想取得美國的消息、科技技術與軍事機密，他們正使用非傳統的新方法，以合法搭配非法的方式，透過網路攻擊、海外投資、企業收購與供應鏈威脅來擴張影響力。」