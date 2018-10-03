范冰冰遭重罰40億 中共警告：為富不仁見光必死

中國女星范冰冰遭到重罰人民幣8.83億元（約新台幣40億元）後，中共政法委隨即發文表示，官方嚴懲范冰冰逃漏稅，不僅僅是針對一個人，而是針對其背後的亂象。（圖擷取自范冰冰微博）

2018-10-03 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰遭到重罰人民幣8.83億元（約新台幣40億元）後，中共政法委隨即發文表示，官方嚴懲范冰冰逃漏稅，不僅僅是針對一個人，而是針對其背後的亂象，「為富不仁或許能暗地猖獗一時，但見光必死」。

中共政法委微信公眾號「長安劍」今天上午指出，范冰冰遭到的罰款被許多民眾視為天價，但都是在法律規定的範圍內計算得出，且演員天價片酬很常見，此罰款效果主要有3項：第一，讓違法者覺得「痛徹心扉」不敢再犯；第二，讓觀望者「不寒而慄」，不敢心存僥倖；第三，慰藉廣大圍觀群眾的良知─法治社會裡利劍高懸，「為富不仁」或許能暗地猖獗一時，但「見光必死」。

中共政法委認為，作為中國影視圈最具代表性的人物之一，范冰冰不是個例，寬嚴相濟依法處理范冰冰偷逃稅款，絕不僅僅是針對范冰冰一個人，而是針對其背後的亂象。天價片酬、陰陽合約、偷逃稅款，反映的是娛樂圈赤裸裸的拜金風氣，藝術、德行、操守甚至法律都可全然不顧。當自律無法緩解亂象，法律的強制力必當出手。

文章最後提到，范冰冰受罰的意義不單在警示教育，而是開啟依法整治行業亂象的號角，期待看到除了補交稅款、罰款，還能有深刻的反思，更期待看到從她的案件開始，能帶來娛樂圈守規矩、立德行的一派天正風清。