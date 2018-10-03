才剛遭強震、海嘯重創 印尼蘇拉威西島今早火山爆發

蘇拉威西島北方的索普坦火山（Soputan）今早突爆發，火山灰衝上4000公尺高。（歐新社）

2018-10-03 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島上週五（28日）遭逢規模7.5強震襲擊，隨後引發大規模海嘯襲擊巴路市（Palu）和浪加拉縣（Donggala），造成慘重傷亡，罹難人數已破千，屋漏偏逢連夜雨，蘇拉威西島北方的索普坦火山（Soputan）今早突爆發，火山灰衝上4000公尺高。

綜合外媒報導，印尼蘇拉威西島甫受地震及海嘯連擊，救難工作還在持續進行中，不料當地時間今早8點許，位於該島北部的索普坦火山開始噴發，火山灰衝上4000公尺高空，在火山爆發前幾小時，印尼火山專家才警告，自9月份起，火山內部的熔岩活動漸趨頻繁，有爆發可能性，數小時後火山便開始噴發。

目前火山灰朝西北方飄散，當局警告民眾遠離火山口周圍4公里的地方，以免受到火山碎屑以及未來可能出現的熔岩流傷害；由於在大地震後，就發生火山爆發，引發外界聯想，不過專家表示，「對於地震觸發火山爆發的關係，目前還沒有足夠令人信服的證據，來證明兩者之間存在聯繫。」

根據最新統計蘇拉威西島強震、海嘯已致1374死，目前仍有上百人失蹤，官員憂心，罹難人數恐持續攀升，倖存者也急需援助，聯合國預估，災區19.1萬人需要人道救援，其中包括46000名兒童及14000名老人，他們非常需要帳篷、食物、清潔水、衛生設置等等。