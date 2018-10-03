男燒炭亡後PO文「多謝幫我收屍」

2018-10-03 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京一名21歲年輕男子上月28日上午在微博PO出，「一天多前我燒炭了...」，表示自己已經「燒炭」，文章一出立刻引發網友熱議，大家以為他在開玩笑，沒想到親友趕往男子租屋處查看後，發現男子早已死亡多時。原來這名男子在輕生前使用微博「預排貼文」功能，並請看到消息的人幫他打電話報警。

綜合中媒報導，一名微博暱稱為「風不喧囂」的網友上月28日上午11點30分PO文指出，「一天多前我自殺了，燒炭，這是條定時微博，麻煩看到的人幫我報個警，地址是南京市浦口區XXXXXXXXX室最靠近門的一間小出租屋，謝謝囉，這不是開玩笑...多謝幫我收屍了。」文末最後還貼出一個笑臉。

這則微博PO文一出，馬上引發許多網友關注，不少人擔心他的安危，男子的親朋好友在微博上看到這則文章全都嚇壞，立刻打電話報警，警方隨即趕往事發現場，沒想到趕往現場還是晚了一步，撬開房門後真的發現一名男子陳屍在屋內。

警方初判，男子應該是27日燒炭身亡，現場除了在床邊可看見爐子和一塊未燃盡的木炭，門窗縫隙從房間內部也都用透明膠帶緊緊封住，看的出來男子死意甚堅，警方也排除他殺可能，但男子輕生原因仍有待調查。

事後家屬在30日發布一段聲明表示：「大家好，我是他的家屬，對於房東，我們很抱歉，我們比誰都不想發生這樣的事，很多不知情的人都在胡亂猜測，這件事是家人第一時間發現的。他一向都很開朗，讓家人放心，連這次也是，走得乾乾淨淨。」也提到男子很好，很乾淨，很純粹，「他去了他以為美好的地方，他的身，他的魂，都自由了」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980