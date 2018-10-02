防消息外洩！ 新疆30萬穆斯林被以列車大規模轉運他省

新疆當局將境內30萬穆斯林透過列車大規模移轉至他省，圖為在新疆巡邏的中國警察。（美聯社）

2018-10-02 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年在新疆廣設「再教育營」，大量關押被當局認為思想有問題的維吾爾人，上月底更爆出全面停售進出新疆的火車票，令發外界猜想。有外媒證實，當局上月底將原關押於新疆的少數民族通過列車全面運送至鄰近省份，移轉人數高達2、30萬人。

根據美國《自由亞洲電台》報導，由於再教育營此議題受國際撻伐，新疆當局為掩人耳目，從9月初便開始將關押於新疆境內「再教育營」的少數民族穆斯林，逐漸透過列車大規模轉移至鄰近省份，南疆维族人被運至北疆，而北疆哈薩克人則被送往1000公里外的甘肅地區，總轉移人數約30萬人。

《自由亞洲電台》指出，由於新疆境內關押人數實在太多，監獄或類似設施人滿為患，就連內部工作人員的親屬也都被關進去了，讓當局不願洩漏的內部消息再也「紙包不住火」，逐漸透過各種管道傳至外界，不僅被聯合國等國際人權機構掌握，許多外媒也都能掌握消息大舉報導。

報導披露，當地政府近日又下達一份加強再教育營管理的公文，要求營地人員加強管理，排除「被教育」的人員與管理人員之間錯綜複雜的親友關係，以防內部消息再度外洩。評論認為，當局這次下令大舉轉移被關押人士至外省分，就是為了杜絕消息外洩情事。