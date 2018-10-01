月子中心刺嬰案 華裔月嫂：嬰兒在我眼中變成一群狼

事發後，一名產婦在警察的護送下離開紐約美寶月子中心。（法新社）

2018-10-01 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國紐約法拉盛（Flushing）的紐約美寶月子中心9月21日發生一起月嫂刺嬰案，嫌犯王玉芬（Yu Fen Wang）在拿刀刺傷3名嬰兒和2名成人後，企圖躲在地下室割腕自盡，隨即被警方發現並逮捕，事後她在獄內28日接受外媒採訪時表示，她也不明白為何自己會這麼做，「當時在我眼中，嬰兒變成了一群狼。」

綜合外媒報導，52歲的王玉芬在8年前和丈夫從中國福建移民美國，育有二子，5年前開始在紐約美寶月子中心工作，而她在上月21日凌晨3點突然持刀刺傷分別出生13天、22天和33天的嬰兒，另外包括2名31歲男子及63歲女子，雖然全體傷勢嚴重，但經送醫後情況穩定。

報導指出，王玉芬疑似長期受憂鬱、精神疾病所擾，當她在獄中接受訪問時提到，「我也不知道自己在想什麼，不知道為什麼會做出那種事。」甚至指出，當時那些嬰孩在她眼中變成一群狼，所以她才想刺傷他們，「我想救贖自己。如果時間能倒轉，我希望這一切都不曾發生，我想要當一個好人。」

據了解，目前當地檢方以企圖謀殺、非法持有武器等5項罪名對王玉芬提出公訴。

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