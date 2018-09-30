反基地派玉城當選沖繩知事 曾主張「一國兩制」

沖繩知事選舉三十日進行投開票，由反基派玉城丹尼（前排中）當選。（取自產經新聞）

2018-09-30 22:38

〔駐日特派員林翠儀／東京三十日報導〕日本沖繩縣知事三十日進行投開票，前自由黨眾議員玉城丹尼打敗自民黨等推薦的佐喜真淳，首次當選知事。無法透過這次選舉「收復失土」的安倍政權，未來預料將繼續面對地方對抗中央的局面，普天間機場遷移至邊野古計畫的執行依舊困難重重。

極力反對邊野古新建機場的前知事翁長雄志上月初因胰臟癌病逝，原本預定十一月舉行的知事選舉提早在九月底開戰，雖然強颱潭美襲日，不過部分選民已於日前提早投票，所以總投票率似乎並未受到影響，這次的投票率為六十三．四二％，較上屆六十四．一三％僅低了○．八九％。

這次有四名新人宣布參選，其中前宜野灣市長佐喜真淳獲得自民黨、公明黨、維新黨及希望之黨的支持，玉城丹尼除了有自由黨的支持之外，還獲得在地企業與勞工團體等挺翁長勢力「ALL沖繩」與共產、社民兩黨奧援，實際選戰呈現兩人對打局面。

雖然是地方選舉，但自民黨全力力挺佐喜真，除了內閣官房長官菅義偉親自督軍之外，自民黨的「吸票機」小泉進次郎也多次前往沖繩助選。玉城則有選舉大師小澤一郎幕後操盤，立憲民主黨黨魁枝野幸男和翁長的家屬也幫忙抬轎，選戰的激烈程度直逼全國等級。

佐喜真的選戰主軸雖然強打沖繩的經濟振興，喊出「以對話代替對立」的訴求，主張改善沖繩與中央的關係，但因全縣還陷在前知事翁長病逝的悲傷中，從選戰開打以來，佐喜真一直難以招架對手主打反對邊野古新建機場的主張。

玉城這次是以翁長繼承人身分參選並順利當選，事實上他在二○○一年也曾被「報派烏龍參選」，當時他是沖繩電台的名主持人，由於會說流利的琉球語而深受沖繩老人家的喜愛。因為這次烏龍參選報導，隔年他真的參選沖繩市議員並以高票當選，從此走上政治之路。二○○五年當選眾議員。

玉城丹尼為日美混血，父親是駐琉美軍，玉城的母親後來並未隨著父親返美，經家庭法院裁定改名為玉城康裕，「丹尼」是他的小名。

反對普天間機場移設的玉城，最引人注目的是也曾主張沖繩「一國兩制」，日媒報導，今年五月他在眾議院委員會向安倍質詢時，要求讓沖繩一國兩制，免除沖繩的關稅和消費稅。由於「一國兩制」的用語源自中國在一九七八年收回香港主權時的說法，中國對台灣也是打出相同的口號，但事實證明中國說一套做一套，玉城使用極為敏感的「一國兩制」，日媒也質疑他不是常識不足就是受到中國影響，選戰過程中，日本網路上還流傳了這次沖繩選舉，是選擇往日本靠攏或往中國靠攏的選戰。

日本政府原定今年八月進行邊野古部分區域填海工程，但翁長過世後沖繩縣府為「繼承遺志」於八月底撤回填海許可，工程也隨之停擺，安倍政府寄望勝選扭轉局勢，但失土無法收復，預料未來將繼續面對新知事的對抗攻勢。