確保飛機在強震中起飛 印尼空管員盡責殉職

印尼蘇拉威西島28日遭7.5強烈地震襲擊時，巴路市穆提亞拉機場空中管制員安托尼奧斯（Anthonius Gunawan Agung），為了確保飛機在強震後成功起飛，最後不幸殉職。（路透）

2018-09-30 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕敬禮！印尼蘇拉威西島28日遭規模7.5與6.1強烈地震襲擊，接著又有6公尺的海嘯沖向海岸，目前已造成420人罹難。中蘇拉威西省首府巴路市（Palu）1名機場空中管制員安托尼奧斯（Anthonius Gunawan Agung），為了確保飛機在7.5強震後成功起飛，在塔台待到最後一刻才跳塔逃生，最後不幸殉職。

據《雅加達郵報》報導，印尼國家航線運作公司（AirNav Indonesia）秘書狄迪埃（Didiet KS Radityo）指出，21歲的安托尼奧斯在巴路市穆提亞拉機場工作，28日下午時他正在塔台4樓引導巴澤航空班機起飛，孰料強震突然襲來，他留在塔台內直到飛機升空，才從將要倒塌的建築物內跳出。

安托尼奧斯的腿、手臂與肋骨都骨折了，送到醫院後於昨天（29日）傷重不治。AirNav Indonesia原定要派直升機將他送往更大的醫療中心治療，但在直升機抵達的20分鐘前，就傳出安托尼奧斯逝世的噩耗。

狄迪埃指出，安托尼奧斯一直致力於他的工作直到生命的最後一刻，即使發生了強震，仍然在在飛機起飛後才離開塔台。