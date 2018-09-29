是誰買的？澳洲史上最貴豪宅 以22億元售出

雪梨濱海莊園Fairwater以1億澳元左右（約新台幣22億元）售出，是澳洲史上最貴的豪宅。（圖擷自維基百科）

2018-09-29 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲房地產近來成交了該國史上最貴的豪宅，雪梨歷史悠久的濱海莊園Fairwater以1億澳元左右（約新台幣22億元）售出，買主則是軟體公司Atlassian的聯合創始人卡農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）和他的妻子安妮（Annie）。

據《CNN》報導，該莊園原本在Fairfax出版社名下1個世紀之久，是雪梨港灣佔地最大的私人房產，已故澳洲傳媒大亨費法斯（Warwick Fairfax）的第3任妻子瑪麗（Mary Fairfax），住在那裏直到2017年以95歲高齡逝世。

Atlassian的發言人證實了此次收購，但拒絕透露成交金額，澳大利亞房地產業估計最終價格可能超過1億澳元。卡農-布魯克斯夫婦在聲明中表示，他們很高興買下Fairwater，期待能在這座歷史悠久的建築物養育4個孩子，讓愛與歡笑充滿整個莊園。

雪梨的房價在過去10年裡幾乎翻了一倍，從2008年3月平均46萬5030澳元（約新台幣1022萬元），到了2018年3月漲為87萬8325澳元（約新台幣1931萬元），主因是許多來自中國的外國買家和低利率，讓雪梨房價攀升。