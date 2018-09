談中國釋放劉霞 流亡作家廖亦武：要感謝川普

2018-09-29 11:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約「哈維爾圖書基金會」27日舉行頒獎儀式,流亡德國的中國作家廖亦武獲頒人權獎項,他在典禮上表示,若美國川普政府未向中國發動貿易戰,遭中共軟禁多年的已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞或許無法順利獲釋。

設於美國紐約用以紀念捷克知名異議者暨已故總統哈維爾的「哈維爾圖書基金會」,26日舉辦「中國無權者的力量」座談會,劉霞與廖亦武應邀出席;27日的頒獎典禮上,廖更獲頒「擾亂表面安定,不畏迫害作家獎(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk)」獎項,表彰他不畏強權迫害,堅持人權理念的態度與作為。

廖亦武在典禮上致詞表示,劉霞得以擺脫中共軟禁,除了德國總理梅克爾居中斡旋外,美國總統川普主導的美中貿易戰更起了推波助瀾之效。他說,若美國不發動貿易戰,劉霞能不能出來真的很難說,強調雖然很多人不看好川普,「但在這件事上,我很感謝川普政府」。

廖亦武話鋒一轉,批判世界各國在面對中國時異常沉默,強調這些國家對中國惡行保持沉默,是為了換取中國提供的經濟機會。他說,「這些國際領導人因而埋葬了人權問題,顯示中國的市場已成為影響西方的大怪物」。