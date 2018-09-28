印尼規模7.5強震引發海嘯 居民驚慌哭號棄房逃生

2018-09-28 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日印尼蘇拉威西島（Sulawesi）連續發生規模6.1與規模7.5強震，隨後強震也引發海嘯，造成許多沿岸的民宅被大浪沖毀，當地居民也在哭嚎聲中倉皇棄房逃生，目前尚不清楚海嘯是否有造成居民傷亡。

印尼蘇拉威西島今日發生強震，美國地質調查所（USGS）一度表示強震規模高達7.7，後又下修至7.5。而強震也引發了海嘯，讓印尼帕盧（Palu）沿岸不少民宅遭浪高3公尺的海嘯侵襲而毀損，民眾也在驚呼聲中從家中撤離，倉皇奔逃。儘管1個小時內就解除了海嘯警報，不過從民眾分享的照片中可見，居民遭海嘯肆虐後的家園早已面目全非。

而根據外媒報導，帕盧穆提亞拉西斯朱弗里機場（Mutiara Sis Al-Jufrie）已經在當地時間的晚上7時26分因地震緣故緊急關閉。而從下午傳出有至少1死10傷的災情後，截至目前為止，由於當地交通及通訊都中斷，外界聯繫困難，難以確認是否有新的傷亡消息。不過許多人透過推特表示自己無法連絡上在帕盧的親人，也傳出有不少居民失蹤的消息。

美國地質調查所也更新了地震學者報告，表示這樣規模的大地震存在著廣泛死亡的可能性，最糟糕的情況下可能會造成超過一萬人死亡，警告印尼政府在未來的幾個小時內都不能掉以輕心。

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