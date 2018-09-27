嫌「腿張太開」佔位 俄女狂潑男胯下「漂白水」

俄羅斯20歲的女學生安娜是積極的社會運動分子。（圖擷取自IG＠anna_boni_lu）

2018-09-27 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕一名俄羅斯女學生安娜·達佛格尤克（Anna Dovgalyuk）因不滿時常在地鐵上看到男性乘客腿張太開，霸佔隔壁位子的空間，竟連續對好幾名霸座男性的胯下潑灑「漂白水」，乘客往往被她的驚人之舉嚇得愣在原地。

根據英國《鏡報》報導，20歲就讀法律系的女學生安娜是積極的社會運動分子，她因不滿常常在俄羅斯聖彼得堡的地鐵內，看到男生大剌剌地將雙腿打開，霸佔隔壁的位子，竟自製混合漂白水，潑往男性乘客的胯下，從曝光的影片可知，粗估目前至少已有50幾位乘客遭殃，但目前仍沒有人對她檢舉。

對此，有女權主義者警告安娜，她用30公升的水和6公升漂白劑混合出的濃度，已比平時洗衣服的使用劑量的濃度「高出30倍」，但安娜卻表示，這是為了能讓褲子在幾分鐘內褪色，留下不可抹滅的痕跡，提醒其他人「該男子是在用哪個身體部位在控制他自己」。安娜指出，那些乘客老自以為是「大男人」，雙腿大開霸位，這根本是一種「性別侵略」。

然而，不少網友因安娜曾擔任過演員，質疑影片造假，但安娜則反駁，「一切行動都是真實」。據了解，目前還沒有傳出有乘客對她進行檢舉。

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