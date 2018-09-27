不要「蜻蜓」！ Google爆自宮返中 員工辭職勸諫

網路搜尋引擎巨擘Google上個月被爆為重返中國市場，研發「閹割版」搜尋引擎，代號為「蜻蜓」（Dragonfly），這項消息引發不少負面評論。（路透）

2018-09-27 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕網路搜尋引擎巨擘Google上個月被爆為重返中國市場，研發「閹割版」搜尋引擎，代號為「蜻蜓」（Dragonfly），這項消息引發不少負面評論。現在，更有數名員工選擇離職，以勸諫高層捍衛Google的價值觀。

綜合外媒報導，Google的「蜻蜓」計畫在公司內部引發軒然大波，除了有數千人連署抗議信函，至少已有5名員工因此選擇離職，資深研究科學家鮑爾森（Jack Poulson）是離職者之一，今年8月最後一天，他因無法接受「蜻蜓」計畫，以辭職作為抗議，受到多國媒體廣泛關注。

據外媒指出，鮑爾森曾在史丹佛大學擔任數學教授，於2016年5月加入Google，曾在機器情報部門工作，工作內容是幫助提升搜索準確性，所在單位名為「國際查詢分析」，其工作極有可能被整合到「閹割版」搜尋引擎中。

鮑爾森在公開的辭職信和給美國參議員的信中提到，他越了解「蜻蜓」計畫，越覺得Google背離初心，他指出，這是一款基於安卓系統的行動版搜尋程式，允許中國合資企業可根據使用者的電話號碼察看搜尋紀錄。

對於哪些詞可以搜尋、哪些詞不能搜尋，Google還搞了一個「黑名單」，裡面包括英文的人權、中文的學生抗議和諾貝爾獎，以及跟中國國家主席習近平和其他中共高官有關的相關詞語。

鮑爾森直言，「這不是Google寫下過的價值觀！也不符合Google已經頒布的AI原則！」因此，他認為，如果Google的立場正在發生變化，他無法再為公司工作，無論是員工身分還是股東身分。此外，他也提到，Google忽視員工反對的聲音。

Google的「蜻蜓」計畫除了在公司內部引起爭議，也引來了外部壓力，上週，美國16名議員聯名致信Google，要求執行長皮查伊（Sundar Pichai）公開「蜻蜓」計劃的資訊，並說明是否會有可能威脅到美國人的正常權利。

另外，美國參議院商務、科學和交通委員會週三（26日）將舉行聽證會，美國科技和電信巨頭，包括Google，蘋果，亞馬遜和AT＆T都將出席作證，回答有關數據收集和隱私的相關問題。