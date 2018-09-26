范冰冰被消失逾3個月... CNN：在北京沒人是安全的！

中國女星范冰冰捲入逃稅風波後，神秘消失超過3個月，美媒《CNN》認為，「在北京沒有人是安全的！」（美聯社）

2018-09-26 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰捲入逃稅風波後，神秘消失超過3個月，美媒《CNN》日前報導認為，整件事「聽起來荒謬又恐怖」；25日再次報導此事指出，范冰冰被消失的事情代表，「在北京沒有人是安全的！」

報導指出，中國經常有維權人士被消失，但連范冰冰這種名人也能被消失，代表被強迫失蹤的威脅性，已遍及所有在中國其管轄範圍內的任何人。

在范冰冰被消失後，目前還沒有關於范冰冰失蹤的官方消息，中國當局也還未對外宣布任何消息，但中國的國家稅務總局開始擴大調查，不少中國藝人都力求自保。

報導提到，日前也有中國記者因為批評官方貪腐被失蹤，文中質疑現在中國被失蹤的事件已慢慢擴大，中國境內的任何人都可能成為下一個受害者。根據中國的「指定居所監視居住」（RSDL）政策，警方可秘密拘留1個人超過6個月。

《CNN》曾在2017年11月對中國外交部提問中國司法問題，當時中國外交部回應，稱中國是一個「法治國家」，並說「中國司法當局在處理案件時充分保障犯罪嫌疑人的合法權利。我們希望駐中外國媒體尊重中國的司法主權、尊重事實，客觀公正地報導新聞」