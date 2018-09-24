貿易戰再打！ 美國農民擔心政府補貼恐填不了損失

2018-09-24 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰爆發後，美國農民成為首當其衝的受害者，儘管美國總統川普（Donald Trump）提出農業補助計劃作為安撫，但對一些農民而言，這筆援助金無法順利舒緩他們的財務困境。

綜合外媒報導，雖然美國內陸地區的民眾對川普的支持始終不渝，不過一些農民擔心，政府的援助金不足彌補農戶的損失，更有農民表示，隨著11月中期選舉臨近，這種讓人失望的援助結果，可能會影響農民投票的意向。實際上，比起提供補助，農民更期盼貿易戰停止。

報導指出，玉米農民得到的補助額最少，玉米組織估計，每蒲式耳（1蒲式耳等於8加侖）會損失44分，但他們每蒲式耳只收到1分（cent）；大豆農民得到的補助額最多，每蒲式耳1.65元，總計36億元（約新台幣1103億元），不過由於北京對大豆徵收25%關稅，加上中國又是全球主要的美國大豆買家，此事讓美國大豆市場面臨嚴厲的出口問題。

全美玉米種植者協會主席史庫尼斯（Kevin Skunes）表示，雖然農業社區選出了川普政府，「但以目前的發展趨勢來看，我相信農民會以收入來考慮投票。」

據了解，就連農民也弄不清補償的計算方式，美國農業部首席經濟學家喬韓森（Rob Johansson）解釋，農業部考量許多因素，「包括產品出口份額和直接受報復性關稅影響的貿易價值。」