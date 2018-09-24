因遊客遭「鯊吻」 澳洲已擊斃大堡礁4隻虎鯊

2018-09-24 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕46歲女子芭威克（Justine Barwick）與12歲女學生帕普絲（Hannah Papps）上週在澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）遭鯊魚襲擊，因此目前當局為確保海域安全，已擊斃4隻虎鯊。

綜合外媒報導，上週在昆士蘭省（Queensland）中部沿海的聖靈島（Whitsunday Islands）兩起鯊魚攻擊事件，讓昆士蘭漁業管理局（Fisheries Queensland）利用「鼓線」（drum line）的鯊魚餌鉤展開獵鯊行動，目前已有4隻虎鯊被遭殺害，體型最大的達3.7公尺，其餘大致介於2至3公尺。

「『鼓線』將再使用一週。」管理局發言人表示，儘管從這些死亡鯊魚胃中物質的檢驗結果來看，暫難判定是否為這2次攻擊事件的主謀，但為降低人們在這塊海域的危險，需除去這類大型鯊魚。

一名目擊獵鯊行動的民眾對此表示，在這塊鯊魚棲息的海域游泳，本來就是要承擔一定風險，獵鯊行為有點讓人心痛；芭威克丈也坦言，能理解當局的處理方式，但我們要知道，平時罕有鯊魚攻擊事件，且牠們在大堡礁生態系統扮演的重要地位。

報導透露，一般「鼓線」不是種好方法，因為它們經常誤捉到其他生物，所以新南威爾斯省（New South Wales）為減少這類致命失誤，已嘗試透過空拍機和「智慧型」鼓線來追蹤動態及作為警示。

此外報導也補充，聖靈島地處大堡礁中心位置，人類遭「鯊吻」的確相當罕見，距上次傳出已是8年前的事情了。