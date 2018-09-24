迫害悲歌！中國穆斯林4孩被送進孤兒院 母：再見到會記得我嗎

2018-09-24 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾自治區穆斯林遭中國當局迫害，迫害手法包刮設立「再教育營」對穆斯林無故施行酷刑及虐待，環境宛如監獄，被國際嚴厲撻伐，21日美聯社發出一篇調查文章，指稱中國的種種迫害會讓穆斯林的下一代疏遠原生家庭與族群文化，強迫漢化，恐斬斷穆斯林族群的根源。

綜合外媒報導，29歲的梅里佩（Meripet）在2017年2月多到土耳其探望生病的父親，4名孩子留在中國家中由婆婆照顧，在照顧父親期間聽說許多穆斯林被扣押，將被帶往「再教育營」，因此她和丈夫不敢返回中國，選擇留在土耳其，從那時起，她就沒有見過她4名孩子，梅里佩心碎地說道：「我的孩子和我分開後，被送往孤兒院，過著孤兒的生活。」

《美聯社》發表的調查文章「餐桌上的空位：維吾爾孩子在中國失蹤」（Empty places at the table: Uighur children missing in China）寫道，梅里佩表示，她離開中國後，孩子們被安置在中國一家國營孤兒院，她說：「如果神讓我有機會和孩子說話，我有好多話要跟他們講，其中最重要的一件事是要對他們說『媽媽對不起你們』。」

這並不是單一案件，還有16歲少年無故遭中國挾持、機靈的外科醫生躲過被送往「再教育營」，卻和妻兒失去聯繫等案件，皆是中國迫害穆斯林血淋淋證據。

《福斯新聞》報導，中國稱孤兒院能幫助生活處境不佳的孩子，並否認把他們的父母扣押在拘留營。20日中國外交部發言人耿爽表示，中國在新疆採取「穩定、和諧、打擊民族分裂分子」的措施都是必要的；不少穆斯林擔心這些措施會消除他們的種族認同，擔心因此「失根」。

專家更指出，中國正在做的事情與美國、加拿大和澳洲過去強行灌輸土著兒童接受白人文化的「白人殖民主義」觀念相同，如今只是用「再教育營」當藉口，強迫穆斯林漢化。