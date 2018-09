迫害悲歌！中國穆斯林4孩被送進孤兒院 母：再見到會記得我嗎

2018-09-24 10:11

〔即時新聞/綜合報導〕新疆維吾爾自治區穆斯林遭中國當局迫害,迫害手法包刮設立「再教育營」對穆斯林無故施行酷刑及虐待,環境宛如監獄,被國際嚴厲撻伐,21日美聯社發出一篇調查文章,指稱中國的種種迫害會讓穆斯林的下一代疏遠原生家庭與族群文化,強迫漢化,恐斬斷穆斯林族群的根源。

綜合外媒報導,29歲的梅里佩(Meripet)在2017年2月多到土耳其探望生病的父親,4名孩子留在中國家中由婆婆照顧,在照顧父親期間聽說許多穆斯林被扣押,將被帶往「再教育營」,因此她和丈夫不敢返回中國,選擇留在土耳其,從那時起,她就沒有見過她4名孩子,梅里佩心碎地說道:「我的孩子和我分開後,被送往孤兒院,過著孤兒的生活。」

《美聯社》發表的調查文章「餐桌上的空位:維吾爾孩子在中國失蹤」(Empty places at the table: Uighur children missing in China)寫道,梅里佩表示,她離開中國後,孩子們被安置在中國一家國營孤兒院,她說:「如果神讓我有機會和孩子說話,我有好多話要跟他們講,其中最重要的一件事是要對他們說『媽媽對不起你們』。」

這並不是單一案件,還有16歲少年無故遭中國挾持、機靈的外科醫生躲過被送往「再教育營」,卻和妻兒失去聯繫等案件,皆是中國迫害穆斯林血淋淋證據。

《福斯新聞》報導,中國稱孤兒院能幫助生活處境不佳的孩子,並否認把他們的父母扣押在拘留營。20日中國外交部發言人耿爽表示,中國在新疆採取「穩定、和諧、打擊民族分裂分子」的措施都是必要的;不少穆斯林擔心這些措施會消除他們的種族認同,擔心因此「失根」。

專家更指出,中國正在做的事情與美國、加拿大和澳洲過去強行灌輸土著兒童接受白人文化的「白人殖民主義」觀念相同,如今只是用「再教育營」當藉口,強迫穆斯林漢化。