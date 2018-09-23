終結老年孤單！比利時推人臉智慧盆栽 網友：長相很可怕

比利時業者近期推出醫療陪伴型的盆栽「Billy Billy」，不僅會說話，也能提供其他服務，但因為其綠色的人臉外型，讓網友直呼「長得很可怕」！（圖擷取自「 Oz Robotics」YouTube影片）

2018-09-23 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕各國因應高齡化社會來臨，不僅推動老人重返職場等政策，也有業者嗅到商機推出產品，比利時業者推出醫療陪伴型的盆栽「Billy Billy」，利用人工智慧（AI）自動偵測光線照顧植物，也能講話陪伴老人，但因為其綠色的人臉外型，一推出被形容長相詭異，且售價269歐元（約新台幣近1萬元）也讓人卻步。

據比利時業者「ZoraBots」官網顯示，「Billy Billy」盆栽主要為讓老人更舒適的環境，所以它結合AI自動偵測房間光線及溫度，再透過講話給於資訊；也有提供閱讀新聞、打電話及日歷等服務，例如：看護到訪時、家庭聚會時，盆栽會發出聲音提示。業者也宣稱，試圖用這款盆栽終結老人的孤寂感。

此款盆栽有著綠色的人臉，露出牙齒歪嘴笑，雙頰有雀斑等特徵，讓網友直呼「長得很可怕！」僅管外型可怕卻要價269歐元（約新台幣近1萬元），有企業下單購買送給客戶，但對一般民眾來說仍太貴，寧願租用試試效能。