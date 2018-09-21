關西機場祭優惠吸旅客 台北飛大阪機票最低7折

日本大阪關西機場今天全面恢復營運，國土交通省祭出多項優惠，例如10月起日本航空公司台北飛大阪機票最低7折等，吸引旅客赴日旅遊。（彭博）

2018-09-21 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西機場歷經17日關閉後，終於在今（21）日全面恢復營運，國土交通省發布官方和民間祭出的多項優惠，例如10月起，日本航空公司台北飛大阪機票最低7折等，吸引旅客回流。

據《共同社》報導，三菱日聯調查諮詢公司日前分析，颱風「燕子」4日重創大阪後，關西機場被迫關閉至昨日，每天約有2萬名遊客取消赴關西旅遊。再以2017遊客人均消費額9.6萬日元（約台幣2萬6060元）加乘，粗估這次機場關閉17天，影響關西觀光財約326億日元（約台幣88.5億元）。調查負責人說，「由於形象受到影響，未來訪日遊客數也可能持續低迷。」

地方政府也特地結合相關工商會及關西機場公司，共組「關西國際機場全體構想促進協議會」，不只監督關西機場的修復情況，也想辦法加強海外行銷宣傳。日本航空公司宣布，10月起從台北等地飛往關西機場的航班機票推出最低7折優惠，中國春秋等航空也考慮打折。

西日本鐵路公司（JR西日本）則在關西機場發放免費飲料兌換券，歡迎入境遊客。大阪市內也有許多餐廳及住宿提供更優惠的價格，盼能吸引遊客回流。