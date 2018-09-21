向俄軍購遭美制裁 中國跳腳：美國必承擔後果

2018-09-21 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國向俄羅斯軍購戰鬥機與導彈，違反了美國對俄國的制裁措施，因此美政府宣布，將對中共中央軍委裝備發展部與部長李尚福制裁，對此中國氣得跳腳，怒指美方必承擔後果。

綜合中媒報導，中國外交部發言人耿爽表示，中方對美方的無理做法感到強烈憤慨，已提出嚴正交涉。耿爽指出，美國的行為嚴重違反了國際關係的基礎原則，損害了中美兩國與兩軍的關係。

耿爽說，中國政府敦促美國立刻糾正這次的錯誤，並撤銷制裁行動，要不然的話，後果就要由美方來承擔。