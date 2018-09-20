想要老年不中風？瑞典研究：每天應走路35分鐘

瑞典哥特堡大學新研究指出，保持運動習慣有助於預防老年中風。（資料照）

2018-09-20 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典哥特堡大學（University of Gothenburg）發布最新研究指出，每天走路35分鐘有助於預防老年中風，可使老年時期嚴重中風機率降低50%，研究發布在美國神經病學學會（AAN）的《神經病學》（Neurology）期刊。

綜合外媒報導，哥特堡大學科學團隊招募925名平均年齡為73歲的中風患者，根據他們的眼部、手臂、臉部運動，以及意識、語言能力等狀況判定中風嚴重程度，這些人有80%被定義為輕度中風，團隊調查他們在中風前的運動習慣，包括運動持續時間和強度。

團隊發現，有52%的中風患者表示他們在中風前並沒有運動習慣，與這些人相比，在中風前保持輕度、中度運動習慣的受訪者們，嚴重中風的機率降低50%，研究人員將輕度運動定義為每週走路4小時，中度運動則定義為每週游泳、慢跑2小時至3小時。

哥特堡大學瑟訥哈根（Katharina S. Sunnerhagen）博士指出，「越來越多的證據表明，保持身體活動可能對大腦會產生保護作用」，目前需要更多研究闡明身體活動如何降低中風嚴重程度，目前所知的是「即使每週僅進行一些少量的身體活動，也可能會在往後減少中風機率」。

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美國神經病學學會