「調查已結束，警方完全沒錯」瑞典檢方打臉中國！

針對中客大鬧事件，瑞典首席檢察官艾瑞森表示，「瑞典警方沒有任何過錯！」（圖擷自微博）

2018-09-18 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國曾姓一家3口旅客在瑞典發生旅遊糾紛，中國各大官媒未了解事件經過就出手護航，導致事件鬧成兩國外交糾紛，中國外交部17日加碼抨擊，指瑞典警方執法有違人權；瑞典首席檢察官艾瑞森（Mats Ericsson）則明確表示，「瑞典警方沒有任何過錯！」

中國曾家旅客3人大鬧瑞典旅館，引發外交波瀾，昨天中國外交部向瑞典提出嚴正交涉，並說瑞典當局遲未回應中方關切，也不符外交慣例，事件已推升至外交層級。

瑞典首席檢察官艾瑞森受訪時則說，目前針對事件的調查已經結束，「斯德哥爾摩警方所採取的行動都是符合瑞典法規的措施，這是一次非常正常的處理方式，並沒有出現警察違法執法或犯罪行為。」

根據斯德哥爾摩警方的報告，事件發生9月2日凌晨1時45分，曾家3人有2人坐在旅館沙發上，拒絕離開。25分鐘之後，警察決定將他們和行李搬離旅館，不料年輕的中國遊客開始坐地哭鬧。艾瑞森對此解釋，「警察有權力將一個人從一個地方移到另一處。他們拒絕離開自己無權停留的地方，這令人感到不安。」

針對事件，一位不願具名的瑞典政府人士表示，瑞典認為中國誇大了此事件，並認為事件可能與香港銅鑼灣書店老闆、瑞典籍的桂民海有關，由於瑞典曾幫桂發聲，中國可能拿來藉題發揮。