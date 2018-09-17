中客大鬧瑞典事件逆轉 分析：中國外交部恐蒙羞...

影片中，疑似曾男的錄影者大喊「大家都來看看，瑞典警察殺人啊」。（圖擷取自微博）

2018-09-17 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出中國旅客前往瑞典旅行時，因入住時間不符旅館規定，遭旅館職員報警驅趕，最後還被丟包，事件引起中國輿論與官方猛烈批評，不過近日有中國網友爆料，稱事件疑為斷章取義。對此，美媒認為，事件恐引起中國與瑞典的一場外交政治事件。

中國曾姓一家3口遊客在瑞典大鬧，引起國際媒體關注，中國官媒《環球時報》只聽曾姓一家說法，就抨擊瑞典警方暴力執法。瑞典媒體則打臉，當時的目擊者都說警察表現不錯，也有不少影片顯示，警察執法並未出現暴力，當時曾姓一家卻高喊警察「殺人」。

《美國之音》指出，目前事件已經上升到外交層面，中國駐瑞典使館已發出措辭強硬的旅遊警示，瑞典駐中國使館則強調，瑞典警方會進行公平調查。

分析認為，目前事件有越來越多人質疑中國遊客的說法，官媒藉機煽動民族主義情緒，如果中國遊客被證實造假，事件將引起國際外交風波，讓中國外交當局在國際社會顏面盡失。

瑞典《晚報》報導則質疑，事件提升至外交層級，是否與香港銅鑼灣書店老闆桂民海的瑞典籍身分有關。對此中國駐瑞大使桂從友受訪時反批，稱瑞典部分人士刻意透過此事汙衊中國，並說桂民海在中國犯下嚴重罪行，中國主管部門是依法辦事。