山竹重創香港 都爹利街百年石梯、煤氣路燈損毀

〔即時新聞/綜合報導〕香港遭山竹颱風重創,不僅多地淹水、大樓玻璃窗破裂,百年古蹟─中環都爹利街石梯及煤氣路燈,也被倒塌樹木砸毀。

綜合港媒報導,警方16日晚間獲報,都爹利街的石梯和煤氣路燈被倒塌樹木損毀。消防員趕到場後,證實有3支煤氣路燈損毀,並有氣體外洩。

煤氣公司指出,有3盞氣燈因塌樹而受到破壞,燈柱折斷。另一盞位處較高位置的氣燈燈柱雖然完好,但燈罩破掉。目前已無氣體外洩。

都爹利街的石梯則被倒塌的大樹壓中,約1公尺長的扶手損毀,花崗石破碎散落。

據當局資料顯示,都爹利街石梯在1875年至1889年間已存在,石梯兩端共有4支煤氣路燈,在1967年起成為香港僅存仍然提供街道照明服務的煤氣路燈,1979年被列作香港法定古蹟。

有百年歷史的石梯和煤氣燈是不少人的「打卡」熱點,有許多經典影視和MV曾在都爹利街取材拍攝,包括梅艷芳名曲《夢伴》,此處也是婚紗照的熱門取景地。

