全球最大瑜珈學校醜聞！ 上百學員慘被大師性侵...

被稱為「世界著名瑜伽大師」的創辦人薩拉斯沃蒂（見圖）涉嫌在過去15年內，哄騙或強迫數百名學員和他發生性行為。（圖擷自維基百科）

2018-09-16 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大瑜珈學校、泰國帕岸島「Agama瑜伽中心」最近爆出性侵醜聞，被稱為「世界著名瑜伽大師」的創辦人薩拉斯沃蒂（Swami Vivekananda Saraswati）涉嫌在過去15年內，哄騙或強迫數百名學員和他發生性行為，目前泰國警方已介入調查。

綜合外媒報導，泰國「Agama瑜伽中心」最近傳出有來自英國、澳洲、巴西、美國及加拿大的14名學員指控，創辦人薩拉斯沃蒂以「井神治療」為名，向數百名學員「洗腦」，誘使對方與自己性交。

學員批評，「Agama瑜伽中心」宛如邪教，例如對學員「施咒」命令學員盲從他的「井神力量」。這種「性交治療」的風氣在中心內盛行，最少2名男導師會以同樣手法，強姦及性侵女學員，若有人不滿，薩拉斯沃蒂等人便會威脅對方將「遭受敎果」，不少學員不敢發聲。

這起事件最早在7月就已傳出，有消息指出薩拉斯沃蒂現已潛逃海外，泰國軍警已展開調查，美國的瑜伽聯盟也已取消「Agama瑜伽中心」的認證。「Agama瑜伽中心」則向指控者致歉，但強調中心非邪教，事件只是個別導師的行為。