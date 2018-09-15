中國間諜成美國最大威脅！ FBI局長：他們無所不偷

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）直指中國為美國的最大威脅，稱中國透過間諜進行網路攻擊、盜取知識財產權，甚至偷取玉米種子，幾乎無所不偷。（歐新社資料照）

2018-09-15 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國貿易戰升溫之際，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）直指中國為美國的最大威脅，稱中國透過間諜進行網路攻擊、盜取知識財產權、商業機密，甚至偷取玉米種子，幾乎無所不偷。

瑞伊12日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）的節目專訪時表示，如果我全面衡量美國的反間諜任務，中國是美國反間諜工作的首要對象，FBI在美國的56個地方辦公室，全部都有涉及中國商業間諜的案例，並且活動威脅到大城市或農村地區，對日常生活、美國企業、美國就業、美國消費者都產生了影響。

瑞伊指出，中國的間諜活動正在以各種方式進行，從網路攻擊到知識產權盜竊，又透過不同的人群進行宣傳工作，包括政府派出的間諜、教授、商人、研究生，以及像華為、中興這樣的中國企業。

他說，中國間諜涉及的範圍相當廣泛，從紐約州北部的渦輪機技術、麻州的風力發電機，到愛荷華州的玉米種子都偷。主持人問：「玉米種子？中國偷我們的玉米種子？」瑞伊回答，由於美國的農業技術相當發達，所以有人就會用不正當的手段追趕美國。