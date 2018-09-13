港環團中秋調查 香港去年浪費逾97萬個月餅

2018-09-13 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港環保團體「綠色力量」今（13）日公布2018年度《中秋節消費及慶祝習慣》街頭調查結果，顯示香港人去年可能丟棄逾97萬個月餅、3000萬支螢光棒。

綜合港媒報導，據綠色力量調查指出，香港受訪家庭去年分別平均食用與丟棄7.13及0.38個月餅，其丟棄量較2017的調查結果0.64個下跌近4成，也創15年新低；而他們按結果推算，香港家庭去年共丟棄逾97萬個月餅，儘管數據驚人，但卻是自2004年調查以來，首次低於100萬個。

綠色力量表示，香港家庭此次平均預計購買月餅盒量，已從上回調查的2.67盒減為2盒，且約有6成受訪者偏向不喜歡收贈月餅，因此藉此提醒市民可別送太多而造成浪費。

而螢光棒方面，他們點出這項統計中，約有4分之1的家庭會在中秋節使用並丟棄螢光棒，且平均每戶丟棄46.7隻，預估去年香港共丟棄3千萬支螢光棒。

此外，綠色力量也提到，這回調查結果有近3成家庭會在今年中秋節玩螢光棒，預計平均會購買58.7支，因此明年的統計數量，恐會依舊可觀；他們也呼籲，螢光棒內含多種有毒化學物，棄置不當會污染土壤和水源，亦不能回收或重用。

今年度的調查，是綠色力量在去年中秋節過後3個月，及今年中秋節前一個月，分兩次街頭問卷調查，分別收回332與330份問卷統計數據。