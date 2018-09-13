世界最大雙引擎客機！ 首架波音777X-9正式亮相

777X-9已進入「靜態試驗」階段，將在2020年載客首飛。。（圖擷自波音推特）

2018-09-13 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國波音公司（Boeing）研發「波音777X」機型，其777X-9機型號稱世界上最大的雙引擎噴氣式飛機，最近波音公司首次讓777X-9的外觀亮相，並稱777X-9已進入「靜態試驗」階段，將在2020年載客首飛。

綜合外媒報導，波音最近讓777X-9的外觀首次曝光，目前正在地面上進行完全組裝的靜態測試，預計明年開始試飛，2020年會交機載客，這款飛機可載約350至425名乘客，777X-9被認為可與空中巴士（Airbus）的A350-100抗衡。

報導指出，777X-9的機翼長達235英尺（約71.6公尺），以碳纖維複合材料製造，而不是飛機常用的鋁合金，預計能飛得更高更快，可幫助飛機節省燃油，最遠航程達到1.4萬公里，約是杜拜到巴拿馬的距離，比對手空巴A350節省約12%的燃油。

目前多家航空公司已下單引進波音777X-9客機，包括阿聯酋航空、全日空、漢莎航空（Lufthansa）等，2020年會交付首架飛機。

波音公司首次讓777X-9的外觀亮相。（圖擷自波音推特）