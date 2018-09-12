再重創天主教！ 德國逾3600名兒童遭神父性侵犯

2018-09-12 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕德國主教會議委託調查的一份報告指出，近70年來，德國有超過3600名兒童遭到天主教神父性侵犯。德國樞機主教馬克思（Reinhard Marx）預計在本月25日正式公布這份調查報告，對於性醜聞纏身的天主教會將是另一大打擊。

《法新社》報導，德媒《明鏡在線》（SPIEGEL ONLINE）援引報告指出，這項調查審查了德國27個教區約3.8萬份文件後，發現1946年至2014年間，德國有1670位天主教神職人員對3677名未成年人進行某種形式的性攻擊。

調查指出，大部分受害者都是男孩，超過一半受害者當時年僅13歲或更年幼。調查還發現，有些紀錄被「摧毀或操控」，警告實際被害人數可能更多。這些加害人通常會被調到另一個地方，但犯罪紀錄卻沒有提供給新的教會。

德國《時代週報》引述報告指出，1670位涉嫌性侵兒童的神父中，只有約3分之1、566人被要求出席教會的紀律聽證會，但大多數都只被輕罰，有154起案件沒有懲處、103起案件被處以「警告」。在受害者或其家屬提出申訴中，只有38%被告被依民法起訴。

過去10年中，德國一些天主教機構陸續揭露兒童性侵犯案件，世界知名的「雷根斯堡主教座堂合唱團」（Regensburger Domspatzen），去年被爆有超過500名男孩受到性虐待或身體虐待，被害人形容，「感覺就像在監牢、地獄或集中營」。