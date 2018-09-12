日本築地市場下月搬遷 數萬老鼠蠢動

日本東京最知名魚市場「築地市場」（圖）將在下月搬遷到新址「豐洲市場」。（法新社）

2018-09-12 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京最知名魚市場「築地市場」將在下月搬遷到新址「豐洲市場」，屆時原址可能有大量鼠輩流竄，當局已動用300公斤老鼠藥展開撲殺；新址則因地層下陷出現長約10公尺裂縫，但東京當局強調「不會影響開幕」。

《法新社》報導，有83年歷史的築地市場約有900個商家，下月搬遷行動將會是規模空前，僅5天內就要完成搬家，屆時將有數千輛卡車與堆高機參與行動，並預計會產生大量的廢棄物，這對下水道一群毛絨絨的居民來說，簡直就是上天的恩賜。根據鼠患專家矢部辰男的說法，築地市場擁有「不是幾千、而是幾萬隻」老鼠。

為防止大量鼠輩從市場向外流竄，當局正忙於封鎖管線與下水道出口，用波紋薄板擋住柵欄的洞。在拆除市場前，還會在周邊豎起3米高的鋼牆，慢慢從外圍往內推進，「困住並抓捕」這些老鼠。當局還將設置捕鼠籠、4萬塊黏鼠板，動用300公斤老鼠藥。

報導指出，這項滅鼠行動必須無情又無聲，不能驚動高度警惕的敵人。東京都政府負責築地滅鼠行動的官員說，「一旦老鼠注意到不尋常現象，可能就會開始集體移動......市場10月10日關閉後的那個禮拜，將會是場重大戰役」。

另據《朝日新聞》指出，東京都政府11日公布，去年秋天發現豐洲市場有建築物與地面連接處，出現一條長約10公尺、高低差約5公分的裂縫，這是因為填土部分出現地層下陷。當局已計畫進行緊急修補，但也強調「不會影響開幕」。

當局表示，裂縫位於水產品中盤市場棟的西側，貨車等車輛裝運貨物的場所。因為土壤汙染對策的填土僅有建築物周圍實施，而周圍處的地面逐漸下陷，導致建築物與路面間產生裂縫。當局稱建築物並未發現傾斜狀況，使用上沒有問題。