取消「泳裝秀」 美國小姐選美賽收視雪崩36％創新低

紐約小姐尼婭（Nia Franklin）成為取消泳裝秀後的第一位美國小姐。（美聯社）

2018-09-11 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國小姐組織（Miss America Organization，MAO）日前宣布，取消美國小姐選美比賽中的泳裝秀評比，改與評審現場互動，展示佳麗們內涵一面，紐約小姐尼婭（Nia Franklin）成為了取消泳裝秀後的第一位美國小姐，不過今年選美比賽的收視率較去年暴跌36%，下探歷史新低。

綜合外媒報導，MAO日前宣布，今年美國小姐選美比賽，參賽者不再需要參加泳裝秀評比，在全新的「美國小姐2.0」（Miss America 2.0）的比賽中，擁有97年歷史的泳裝秀被取消，改與評審現場互動，展示自己對熱情、智慧以及對美國小姐工作的理解。

前美國小姐、MAO主席卡爾森（Gretchen Carlson）表示，這將會打破以往比賽焦點都在身材外貌上，變成一場與才藝、能力等多方面考驗的競賽。

最後由來自紐約的黑人女性尼婭成為「美國小姐2.0」中的新美國小姐，尼婭今年25歲，畢業於北卡羅來納大學藝術學院，是一名古典歌劇演唱家，在才藝表演上一展歌喉，驚豔全場，最後也如願摘后，抱回5萬美元（約155萬台幣）獎學金。

儘管MAO聲稱，取消泳裝秀並不會影響收視率，但據最新的收視率調查結果，今年選美比賽的收視率較去年雪崩了36%，創下美國小姐選美收視率新低紀錄。

對於泳裝秀取消，外界甚至部分參賽者都頗有微詞，不過新科「美國小姐」尼婭卻力挺這項決定，她表示：「我很開心不用穿泳裝就能贏得今晚的后冠，因為我能做的事不只如此，舞台上所有女性能做的事都不只如此。」