去佛羅倫斯要小心！街上吃東西會被罰那麼多錢...

義大利觀光勝地佛羅倫斯，從9月4日開始禁止行人在街上吃東西，違者可罰款500歐元（約新台幣1.79萬元）。（圖擷自Via De'Neri臉書專頁）

2018-09-07 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕義大利觀光勝地佛羅倫斯，每年大約吸引1020萬名遊客前來，為了市容著想，該城市從9月4日開始禁止行人在街上吃東西，違者可罰款500歐元（約新台幣1.79萬元）。

據《CNN》報導，該法令要求人們不得在古蹟景點外停留用餐，包括在人行道、馬路以及商店和民宅的門口都不行。另外，佛羅倫斯最繁忙的4個街道 Via de' Neri、Piazzale degli Uffizi、Piazza del Grano、Via della Ninna，則禁止在用餐尖峰時段中午至下午3時、晚間6時至10時於街道上吃飯。

在Via de'Neri街上，充滿了各式各樣的餐飲店，包括廣受歡迎的三明治店家All'antico Vinaio的3個分店，和備受喜愛的冰淇淋店Gelateria dei Neri。飢腸轆轆的觀光客經常在這裡覓食，卻也讓城市變得擁擠又製造過多垃圾。

佛羅倫斯不是義大利唯一一個設置該法令的城市，2017年，羅馬還禁止遊客知名景點裡用餐。威尼斯今年也引入類似規定，在城市裡的某些地區只能接待居民或常客，不販賣食物給遊客邊走邊吃。