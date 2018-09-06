颱風燕子奪11命 日本展開災後清理

2018-09-06 02:28

〔中央社〕強颱燕子昨天侵襲日本，奪走11人性命，造成數百人受傷、數千人滯留關西機場，今天開始進行災後清理。但現在仍不清楚位於日本產業及觀光樞紐的關西機場何時才能重新開放。

一度增強為超級颱風的燕子是25年來侵襲日本的威力最強大颱風。日本今年夏天才經歷數月豪雨、土石坍方、淹水以及奪走數百人性命的創紀錄高溫。

約3000旅客昨晚受困填海造陸興建的關西機場。關西機場是日本半導體公司出口的重要樞紐，連接機場與陸地的聯絡橋梁被強風吹來的大型油輪撞毀，一度無法通行。

許多民眾今天下午已透過巴士或渡輪從機場撤離。不過，關西機場的主要跑道今天仍嚴重淹水。

一名婦女告訴日本放送協會（NHK）：「我現在真的很想洗個澡。」

日本內閣官房長官菅義偉今天下午表示，約470人受傷。他表示，仍不確定機場何時能重新開放，目前受影響區域的部分道路及鐵路線仍關閉。

但目前停電戶數已減半至53萬戶。

菅義偉稍早在記者會上說：「政府將繼續竭盡一切努力處理這些急迫問題。」

日本經濟產業省（METI）表示，燕子損壞吉坤日礦日石能源公司（JXTG Nippon Oil & Energy Corp.）部分冷卻塔，導致它關閉大阪(土界)市至少一個煉油設施。位於當地的煉油廠每日可處理13萬5000桶原油。

世界第2大快閃記憶體晶片生產商東芝記憶體（Toshiba Memory）發言人表示，正密切觀察颱風後續發展，倘若關西機場持續關閉，可能必須自其他機場出口晶片。許多晶片廠設在日本關西地區。

發言人指出，由於位在中部四日市的晶片廠未受颱風影響，公司不認為會造成重大衝擊。

「讀賣新聞」引述航空業人士報導稱，關西機場重新開放可能還要數天到一週時間，視損害程度而定。

根據日本氣象廳，日本許多地方觀測到歷來最強陣風，造成大規模損害，許多即將收成的水果和蔬菜受災特別慘重。

日本首相安倍晉三於7月面對毀滅性洪災，被批評剛開始反應過於緩慢，如今不斷貼文更新關西救災行動。1070906