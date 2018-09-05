將iPhoneX攪碎製成果汁 YouTuber惡搞手機擁620萬粉絲

日前YouTuber TechRax竟將iPhoneX放進攪拌機中打成果汁。（圖擷自TechRax Youtube）

2018-09-05 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕iPhoneX目前售價約3萬5台幣，是市面上昂貴的智慧型手機之一，日前一名YouTuber TechRax，本名馬克西穆克（Taras Maksimuk）上傳一部影片，竟將昂貴的iPhoneX放進攪拌機中打成果汁！

綜合外媒報導，這已經不是TechRax第一次做出糟蹋iPhone手機的事情，長期以來他一直嘗試用不同極端的方式來摧毀iPhone系列手機，包括微波、水煮手機等，不過就是因為如此惡搞的行徑，讓他的YouTube擁有620萬以上的訂閱者，對於這次將iPhoneX攪碎當果汁喝，他表示，壓碎的金屬用水沖泡過後有「噁心的金屬口感」。

從影片中可看到，他說：「今天我要將iPhoneX放入攪拌機中切碎，再將它和水混合。」他將攪碎的金屬和塑料碎片放入玻璃容器中，並將其與水混合，混合後變成一種冒著泡的奇怪灰色液體，TechRax隨即拿出「LifeStraw」吸管，一種號稱智能過濾，能過濾掉雜質、變成飲用水的吸管，儘管使用了過濾吸管，他還是不能忍受並吐出「iPhoneX果汁」。