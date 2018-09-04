英國最大小學陷火海 80名消防員緊急灌救

英國倫敦郊區羅丁小學（Roding Primary School）陷入火海，當局緊急派出80名消防員灌救。（圖擷自@ 67JRDE推特）

2018-09-04 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦東部郊區達格納姆的羅丁小學（Roding Primary School），於當地時間今（4日）清晨5時（台灣時間4日下午1時）陷入火海，當局緊急派出80名消防員灌救。

據《BBC》報導，羅丁小學是英國最大的小學之一，倫敦警察廳指出，目前已封鎖周邊道路，並有12輛消防車射水，暫未有任何傷亡傳出。