中國超低息「大撒幣」 非洲國家咬牙撐一帶一路

中國主導的「中非合作論壇」（FOCAC）3至4日在北京登場，市區隨處可見象徵中非友好的裝飾。（路透）

2018-09-01 16:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國主導的「中非合作論壇」3日將在北京登場，積極推動非洲各國「一帶一路」建設的中方，預計再度向非洲各國「大撒幣」，以便在美中貿易戰中，拉攏非洲國家對抗美國。路透8月31日指出，中方迄今提供的低息優惠貸款，已讓部分非洲國家陷入困境，但這些國家只能繼續依賴中國，去完成經濟效益不明的基建計畫。

據報導，中國在3年前的峰會上允投資600億美元（約1.85兆台幣），助非洲多國展開碼頭、鐵路、公路建設，但各國債務也紛紛亮起紅燈。國際貨幣基金和美國約翰霍普金斯大學中非研究所（CARI）指出，喀麥隆、迦納、吉布地、剛果及尚比亞等國都面臨債務風險，吉布地的外債更幾乎都由中國持有。

隨著債務膨脹，安哥拉和剛果據信已與中方商談債務重整，衣索比亞和辛巴威也提出相同意願。儘管如此，基於中方提供的貸款利息低、還款期長，即使非洲國家積欠中方龐大債務，他們仍別無選擇，只能繼續仰賴中國「慷慨解囊」。CARI數據顯示，在2000至2016年間，中國總共已向非洲國家貸款1250億美元（約3.87兆台幣）。

此外，中方還經常免除窮困國家的貸款利息，但要求各國在政治立場上和中國「保持一致」，通常也有其他附帶條件。因此，部分國家習慣在貸款到期時「賴帳」。例如，辛巴威2015年12月與中方簽訂40億美元基礎建設計畫，北京當時即免除辛國4000萬美元債務，但條件是辛巴威須允許民眾使用人民幣公開交易，使該國成為中國之外，全球首個以人民幣為貨幣的國家。

尚比亞經濟學協會主席哈巴佐加（Lubinda Habazoka）表示，多個國際組織建議尚比亞日後在在資本市場發行債券借錢，但支付債券利息對該國將是一大負擔，中方的低息貸款相較之下更加吸引人。如今，龐大的債務令尚比亞不得不與中方討論重整債務，但哈巴佐加對此坦言，「我們以為北京會對我們寬容，但很不幸，現實卻非如此。」