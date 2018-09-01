中國山寨罕見落馬！樂拼判賠LEGO近7千萬

樂拼（LEPIN）以仿冒、山寨的手法，出品多種與樂高（LEGO）一模一樣的產品。圖為正版樂高與中國樂拼的產品對比圖。（中央社，取自樂高官網、中國樂拼官網）

2018-09-01 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國山寨罕見被告輸！樂拼（LEPIN）以仿冒、山寨的手法，出品多種與樂高（LEGO）一模一樣的產品。最近中國高等法院判決樂高勝訴，樂拼需向樂高賠償人民幣1500萬元（新台幣約6825萬元）。

綜合媒體報導，樂拼模仿多種樂高產品，像是星際大戰、未來騎士團、街景系列、電影動漫等，甚至連樂高絕版的產品，樂拼仍然繼續生產，而且價格只要樂高的6分之1。

樂高玩家《薄荷糖：一座積木小鎮》發表文章表示，樂拼不遮掩地，把樂高的設計，不管是模型、人偶圖樣、甚至連外盒封面都不改，直接換成自家標誌，就開始販售。樂拼惡名昭彰之處，除了上述行為外，而且還很唱高調，會特別在樂高發表新品當下，馬上截圖，改改內文，發表如樂拼很快就會為您服務之類的言論，完全沒有要低調的意思。

樂高2016年向樂拼提起告訴，終審判賠人民幣1500萬元。法院要求樂拼做出幾點舉動，包含：一、移除侵權的樂高標誌；二、移除未註冊之「NexoKnights」標誌；三、移除不適當之廣告文宣，如「故意使用"EPIN來與LEGO混淆視聽」；四、移除在微信、QQ 等多媒體平台上的侵權內容；五、賠償1500萬人民幣。