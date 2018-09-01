《急診室的春天》女演員拿玩具槍惹禍 遭警察當場擊斃

美劇《急診室的春天》（ER）中飾演護理師戈德曼（Wendy Goldman）的墨西哥女演員馬奎茲（Vanessa Marquez），30日遭警方擊斃。（圖擷取自推特）

2018-09-01 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕美劇《急診室的春天》（ER）中飾演護理師戈德曼（Wendy Goldman）的墨西哥女演員馬奎茲（Vanessa Marquez），在30日由於拿著玩具BB槍對著警察，遭員警在南帕薩迪納（South Pasadena）的公寓開槍擊斃。

綜合媒體報導，加州南帕薩迪納警察局的員警門多薩（Joe Mendoza）證實，《急診室的春天》的女演員馬奎茲被警方開槍打死。當時馬奎茲的房東致電警方要求對她進行健康檢查，警方趕至馬奎茲的公寓時，她的癲癇症正在發作中。警方和醫護人員與她詳談約90分鐘，要求她接受治療，但警方稱她「不合作」。

警方說，當雙方對話時，馬奎茲突然拿著一個疑似半自動手槍的物體，於是警方隨即對馬奎茲進行開槍，馬奎茲被送往醫院後宣告不治。後來證實馬奎茲所拿的是玩具BB槍。

馬奎茲曾在社群媒體中透露，自己患有「乳糜瀉」和「癲癇病」，並在臉書上說自己身懷絕症。

馬奎茲曾在1994年至1997年期間在美劇《急診室的春天》飾演護理師。該劇由安東尼·愛德華、喬治·克隆尼等人主演，獲得23項艾美獎獎項，由於該劇的熱播，中國，香港、韓國、日本、台灣等地都相繼拍攝了同類型的電視劇。