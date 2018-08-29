水族館倒閉留動物等死？ 海豚倦容曝光引撻伐

動保人士在8月15日發現水族館內海豚「哈尼」浮出水面的模樣。（路透）

2018-08-29 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣銚子市「犬吠埼水族館（犬吠埼マリンパーク）」今年1月底因經營不善而歇業，但已經過7個月館內動物被發現尚未轉移，也缺乏妥善照顧，其中一隻雌性的瓶鼻海豚「哈尼（ハニー）」無精打采的模樣曝光，引起撻伐。

綜合外媒報導，日本發生311大地震後，關東部分地區因核能問題被封鎖，間接影響觀光，今年犬吠埼水族館受遊客銳減，及改善防震措施影響，決定於1月底正式關閉，但館內的動物去向引起外界好奇。

館內留有上百隻魚類、爬蟲類、46隻企鵝及1隻性的瓶鼻海豚「哈尼」。有動保人士於3月及8月在館外發現，「哈尼」仍在廢棄的水箱內游泳，而企鵝們滿身灰塵站在展區。其他水族館業者表示，「當他們前往園區檢查設施時，發現哈尼很有「壓力」，她微弱地將頭放入水中」。

消息曝光後，民間的動保團體及人士在推特上發起活動「拯救哈尼」，呼籲千葉縣政府應介入處理，網友也紛紛響應分享貼文，希望動物們能有好歸宿。但當局表示，因為聯繫不上業者，及政府無法干涉民營企業，導致動物搬遷計劃一再延宕。

此外，當局也表示，每個月有派員視察一次，最近一次於7月26日，館內動物健康狀況良好，數量也尚未減少，且也委派其他水族館員工定期前往餵食。