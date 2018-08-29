看破北韓假棄核！ 美國宣告與南韓重啟聯合軍演

2018-08-29 00:41

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普一度因北韓最高領導人金正恩在意，而在6月12日「川金會」後記者會，片面喊停美國與南韓聯合軍事演習來示好，當時引發舉世嘩然；但因諸多跡象顯示北韓當初重申朝鮮半島無核化的承諾口是心非，眼見藉「川金會」解除北韓核威脅的如意算盤失準，美國28日正式宣告重啟美軍在南韓舉行的聯合軍演，「一切將視談判進度走著瞧。」

美國國防部長馬提斯28日告訴記者們，「我們先前以中止多項最大軍事演習的措施，來釋放善意」，但「我們現在不再有暫停的打算了」，話點到為止，但已清楚表明：足以激怒北韓政府的美韓軍演重啟在即。但他也強調，美國並非對北韓抗議「置之不理」，但一切將視雙方談判進度而定。

川普引以為豪的「川金會」5月曾一度喊卡，正因金正恩不滿美韓軍演。為了表達善意，川普竟在6月「川金會」後記者會上，指名美韓聯合軍演「非常貴」且極度「挑釁」，建議在北韓與美國進行無核化談判期間暫時收攤至協商不如預期，當時讓白宮急於緩頰，成為川普口中「戰爭遊戲」的「惹事」者的南韓軍方極度傻眼，擔憂自身難保的日本則立刻跳出強調美軍駐紮南韓及相關軍演對東亞安全的重要性，但原訂今年8月舉行的美韓年度例行「乙支自由衛士」軍演仍在6月宣告取消。