遊民掏錢幫加油 車主被爆私吞1200萬募款買BMW

凱特（圖右）被爆並未將在平台上募到40萬美元（約新台幣1220萬元）的給強尼（圖左）使用。（美聯社）

2018-08-25 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一名女子凱特（Kate McClure）去年開車至費城時油箱見底，所幸碰上流浪漢強尼（Johnny Bobbitt Jr.）雪中送炭，把身上僅有的20元美金（約新台幣600元）換成汽油，助她脫困。凱特特別發動募款、表達謝意，募到近40萬美元（約新台幣1220萬元），最近卻有消息踢爆指出，強尼並沒有收到全數款項，至今仍流浪在街頭。

感動萬名網友 募得40萬美元

凱特去年10月底午夜欲從新紐澤西州前往費城時，愛車油量卻在途中耗盡，情急之際，強尼將身上僅有的20美元（約新台幣600元）換成汽油，讓凱特能繼續開車，並未向凱特索取半毛錢。

凱特和男友對強尼的出手相助相當感激，事後把這段際遇公開在「去資助我」（GoFundMe）募款網站，設定1萬美元募款目標，希望能讓強尼有個家，至今募得近40萬美元（約新台幣1220萬元）。

募款金疑遭私吞 強尼仍在街頭流浪

然而，強尼最近卻說自己根本沒有收到這麼多錢，至今仍淪落街頭。強尼表示，前陣子曾收到2.5萬元，不過這些錢根本不夠他置產，他也將這筆錢用在購買日常必需品和一些藥物上；強尼懷疑募款金被凱特私吞，甚至指控「他們拿募款金，買了一台BMW轎車」。

對此，凱特和男友則回應，兩人買車的費用皆為先前所存，與募款今毫無關聯，更透露已竭盡所能幫助強尼。凱特的男友還暗示，「我們不能持續給一位癮君子這麼多錢」，雙方各說各話，讓此一暖心的募款活動瞬間變了調。